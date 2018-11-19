بالفيديو.. ” أسد للبيع ” على الفيسبوك بدولة عربية.. وحكومتها ترد

القاهرة(صدى):

أثار إعلان غريب من نوعه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” جدل كبير بين الرواد ، حيث نشر المعلن صورة لـ “أسد ” يرغب في بيعه بمبلغ 20 ألف جنيه معلقاً عليه ” لا للفصال ” .

وانهالت التعليقات الساخرة من الإعلان فتارة يقول أحد المعلقين : ” يا ريت لو تبيعه بالتقسيط ” .

وآخر يسخر من لون الأسد ، وآخرين متخوفين من طبيعة الإعلان المطروح لأول مرة بمصر .

فيما عرض برنامج ” هذا الصباح ” رداً لرئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة المصرية ، الذي أكد أن القانون يحظر بيع هذا النوع من الحيوانات حفاظًا على البيئة وحياة المواطنين ، وتوعد صاحب الإعلان بعقابه وفقاً للقانون .