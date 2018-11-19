بالصور.. ” البيئة ” تعقد لقاءا مفتوحا لمناقشة إيقاف زراعة الأعلاف بالجوف

محمد السعران(صدى):

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم أمس الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م لقاءاً مفتوحاً مع المزارعين في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف، وذلك بالتنسيق مع أمارة المنطقة.

وأوضح مدير مشروع إيقاف زراعة الأعلاف المهندس محمد العبداللطيف أن الهدف من اللقاء جاء للتعريف بآلية وتنظيم زراعة الأعلاف، والبدائل التي تتوافق مع المرحلة المقبلة في قطاع الزراعة، مشيداً بعدد الحضور الذي تجاوز الـ 400 مزارع.

وبين العبداللطيف أن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتوفير البدائل المناسبة سيكون لها أثر إيجابي في تعظيم الفائدة وذلك بالاستفادة من الميز النسبية للمحاصيل الزراعية للمناطق والحفاظ على المكتسبات في البنى التحتية للقطاع، مشيراً إلى استمرار دعم الحكومة الرشيدة للقطاع الزراعي إدراكا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأفاد بأن اللقاء يأتي سعياً من الوزارة على التواصل مع المزارعين في أماكنهم، وتلمس احتياجاتهم والاجابة على كل التساؤلات المطروحة.