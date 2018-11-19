صحة الرياض تنفذ دورة تدريبية وورشة عمل عن المهارات التمريضية للرعاية الصحية

محمد السعران(صدى):

نفذت صحة الرياض ممثلة في ادارة التمريض دورة تدريبيه وورش العمل المصاحبة تحت عنوان( المهارات التمريضية لتمريض الرعاية الصحية الأولية )والتي تستهدف فيها إدارة التمريض بالمنطقة تمريض المراكز الصحية المستهدفة للإعتماد داخل وخارج منطقة الرياض وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام بأعتماد 29ساعة تعليم طبي مستمر و تحتوي على جانبين نظري وعملي بواقع 9 محاضرات نظريه وورش عمل تطبيقية إلى تطوير المهارات التمريضية والمساهمة في الحصول على الاعتماد.

واكدت مديرة إدارة التمريض بصحة الرياض الأستاذة / فاطمة الذياب ان هذه الدورة جاءت وفق الاحتياج التدريبي للتمريض من خلال تقارير الزيارات الإشرافية التي تقوم بها الإدارة والمساهمة في التدريب والتطوير لتحقيق افضل الممارسات التمريضية والوقوف على أبرز مستجدات العمل مما يساهم في تحسين الأداء ورفع جودة العمل التمريضي .