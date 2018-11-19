بالصور.. ” التويجري ” : جمعية ” إسكان الإعلاميين ” ستخدم القطاع بالمملكة

سعيد العجل(صدى):

عقد مجلس الجمعيات التعاونية؛ الاجتماع التأسيسي لطالبي تأسيس الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين بالرياض، بحضور نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الملك التويجري؛ وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس المهندس خالد الباتع؛ الأستاذ محمد الفرج المستشار الإعلامي للإسكان التنموي؛ ممثل وزارة الإسكان المهندس مشاري الجويره مدير الإدارة العامة للتنمية والتطوع والمشرف على مبادرة “الإسكان التعاوني” بالإسكان التنموي؛ وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ محمد الحربي الباحث الاجتماعي في مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية.

وشهد اللقاء استعراض جدول أعمال الاجتماع والآليات والإجراءات المتبعة لتأسيس الجمعيات والنظام المستند عليه في ذلك، كما تطرق إلى أهمية الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين في نشر ثقافة الإسكان التعاوني ثقافة العمل التعاوني بين المهتمين بالقطاع الإسكاني؛ حيث تعتبر الجمعية أول جمعية متخصصة في إسكان الإعلاميين بالمملكة.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الملك التويجري؛ أن فكرة تأسيس الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين في هذا القطاع الحيوي ستخدم القطاع الإسكاني بالمملكة عبر الإسكان التنموي من خلال تمكين الإعلاميين من تملك المسكن المناسب وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030 التي يسعى مجلس الجمعيات التعاونية تحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وعبر نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية؛ عن سعادتهم بأن تكون أولى الجمعيات التعاونية للإسكان من نصيب الإعلاميين وعبر نخبة مميزة منهم؛ مبينا: لاشك إن الإعلام شريك رئيس في الحراك التنموي بوطننا الغالي في التوعية والتثقيف للمهتمين والممارسين في مختلف المجالات؛ كما إننا في المجلس نثق تماما بأن الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين ستكون مرجعاً مهماً لبقية المهن لنهج هذا المسار الحيوي الذي لازال لم يرتق لطموحات القيادة والمسؤولين لخدمة المواطنين كلٌ حسب مهنته.

وتابع التويجري “نرنو في مجلس الجمعيات التعاونية إلى أن تسهم الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين من خلال القائمين عليها وهم نماذج مميزة للإعلام السعودي بقيادة الأخ العزيز الأستاذ عبد العزيز العيد وبقية الأعضاء المؤسسين إلى نشر الوعي التعاوني التنموي في قطاع الإسكان؛ وأن يقدموا من خلال الجمعية النصائح والمعلومات التوعوية والتثقيفية التي تهتم بالشأن الإسكاني.

وبين نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية؛ أن القطاع الإسكاني يفتقد لمثل هذه الجمعيات التي من شأنها تطوير القطاع ودعمه، مؤكداً إن مجلس الجمعيات التعاونية يرحب دائماً بالراغبين بتأسيس جمعيات تعاونية مهنية تخدم الوطن والمجتمع بشكل عام.

يذكر أنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة تأسيسية برئاسة الأستاذ عبد العزيز العيد، وعضوية كل من: أ. سعود الغربي نائباً للرئيس، أ. إبراهيم الحسون أمينا للصندوق، أ. يعقوب المطير عضواً، أ. ماجد الحربي عضواً، حيث ستعمل الجنة التأسيسية من خلال اللقاءات القادمة على انهاء الإجراءات الرسمية؛ ووضع خطط الخطط والأهداف واستراتيجية عمل الجمعية، وستدعو لاجتماع لجميع الراغبين بالمساهمة والانتساب للجمعية.

يذكر أن مجلس الجمعيات التعاونية؛ يسعى إلى تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية جديدة ورفع عدد الجمعيات التعاونية من (245) حالياً إلى (1000) جمعية خلال خمس سنوات وإلى (2000) جمعية في عام 2030م، حيث يهدف من رفع عدد الجمعيات التعاونية إلى توفير فرص عمل متوقعة للمواطنين والمواطنات (200) ألف فرصة عمل في 2030م مساهمة منه لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.