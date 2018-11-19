تحذير.. العزلة الاجتماعية تزيد احتمالات الوفاة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة طبية استمرت نحو 30 عام لجمعية مكافحة السرطان الأمريكية ، أن العزلة الإجتماعية تهدد حياة الإنسان وتزيد إحتمالات وفاته حيث ترتبط بضغط الدم المرتفع، والالتهابات وعدم النشاط البدنى،بالإضافة إلى عادة الدخين المدمرة وغيرها من المخاطر الصحية .

وتوصل الباحثون من خلال رصد حضور عينة من البيض والسود لعدد من الأنشطة إلى أن الرجال والنساء من البيض كانوا الأكثر عرضة للعزلة الاجتماعية، مقارنة بالرجال والنساء من السود.

كما أكدوا أن هناك علاقة وثيقة بين العزلة الاجتماعية ومعدل الوفيات يزداد في الرجال والنساء أصحاب البشرة البيضاء، بينما يقل مع أصحاب البشرة الداكنة