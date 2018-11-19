يوفنتوس يحدد سعر البيع النهائي لـ ” بن عطية “

طلال الغامدي(صدى):

حدد نادي يوفنتوس السعر النهائي الذي يرغب في الحصول عليه نظير التفريط في مدافعه المغرب ” المهدي بن عطية ” في الميركاتو الشتوي المقبل لصالح ميلان.

ووضع يوفنتوس للأندية الراغبة في الحصول على خدمات مدافع الفريق المهدي بنعطية مقابل مادي قيمته 20 مليون يورو مع انتقاله بشكل نهائي وليس عن طريق الإعارة.

يذكر أن “بن عطية” يعاني مع مدربه الحالي “ماسيماليانو أليجري” من قلة المشاركات بسبب استبعاده من تشكيلة الفريق بعد عودة “ليوناردو بونوتشي” من ميلان في الصيف الماضي.