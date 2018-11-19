أمانة الشرقية تطرح أكثر من 100 فرصة استثمارية بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع

محمد السعران(صدى):

جددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها لعموم المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من طرح أكثر من 100 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات في مزايدات عامة بمساحات تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع و التي ستساهم في تعزيز التنمية وعناصر جودة الحياة، حيث تتضمن مدينة رياضية ترفيهية متكاملة وحلبة سيارات ومتحف ومركز للتدريب وشاليهات ومنتجعات ومنتزهات بيئية وبحرية ومراكز ألعاب ونادي للخيل ومرسى يخوت ونادي بحري وألعاب مائية وخدمات مساندة للنقل والمعدات ومجموعة من المطاعم والمقاهي ومواقع للفن والتراث وسوق شعبي وغيرها من أنشطة ستساهم في تنمية الشرقية كوجهة سياحية فريدة من نوعها وتعزيز قطاع السياحة بالمنطقة.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الفرص الاستثمارية توزعت في 7 مدن ومحافظات بالمنطقة، إذ خصصت 87 موقعا للاستثمار في الدمام والخبر والظهران، بأنشطة واستخدامات متنوعة، وتم طرح عدد 13 فرصة استثمارية ضمن الفرص الاستثمارية لبلدية القليب، تضمنت أنشطة مستودعات ووحدات سكنية ومحال تجارية، إضافة إلى 12 فرصة استثمارية في محافظة النعيرية لمحال تجارية ومحطة وقود، وفرصتين استثمارية في محافظة رأس تنورة لصراف آلي ولوح إعلانية .

وأضاف بأن الأمانة أعلنت عن طرح 10 فرص استثمارية في محافظة القطيف، لأنشطة تشغيل القرية الشعبية و عدد من المقاهي على كورنيش المحافظة وعدد من الأنشطة الترفيهية .

وأشار الجبير الى أنه تم طرح فرص بالصرار لإقامة قصر أفراح و أخرى مماثلة في محافظة الخفجي .

وأبان معاليه بأن أمانة المنطقة الشرقية قامت بحصر أكثر من 1500 فرصة استثمارية كخارطة طريق مستقبلية سيتم طرحها خلال السنوات القادمة وفقاً للعرض والطلب واحتياجات المنطقة ومقترحات المستثمرين ورواد الأعمال، كما دعا الجبير عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة عبر تصفح بوابة الأمانة الرقمية هناوالشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات.

أو الاستفادة من الباقة الخدمية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية الذي يهدف الى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية بالإضافة إلى التواصل إلكترونيا مع الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.