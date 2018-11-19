” العمل ” و ” الصحة ” يسعيان لتوظيف الصيادلة السعوديين

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وأنها بدأت في تدريب عدد من القيادات؛ لافتًا إلى أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة الصحة، خطة تهدف لتوظيف خريجي كليات الصيدلة السعوديين.

وأشار ” الراجحي ” إلى أنه سيبدأ تنفيذ الخطة خلال شهر واحد؛ بينما يبلغ عدد الصيدليات الحاصلة على الترخيص النهائي 8665 صيدلية بجميع مناطق المملكة، وأن عدد الصيادلة المرخصين العاملين بالمنشآت الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة 24265 صيدليًا، 93.1% منهم أجانب، فيما يشكل الصيادلة السعوديون نسبة 6.9%.