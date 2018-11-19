سفارة المملكة بالأردن تخصص إيرادات المباراة بين منتخبي البلدين لضحايا السيول

سعيد العجل(صدى):

دعماً للجماهير السعودية المتواجده في الأردن والطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومساهمةً مع الأشقاء الاردنيين في تخصيص ريع هذه المباراة لأسر شهداء ضحايا السيول التي اجتاحت مختلف مناطق الأردن الشقيق.

وقد أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة شراء الفين تذكرة (درجة أولى) لتوزيعها على المواطنين السعوديين والطلبة الدراسين في الأردن (بقيمة ٥ دنانير للتذكرة)، علماً بإمكانية استلام تذاكر هذه المباراة من نادي الطلبة السعودي في عمّان وكذلك البوابة رقم (4) في الاستاد.

متمنين للمنتخبين الشقيقين تحقيق مزيد من الجاهزية للاستحقاقات القادمة من خلال اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما يوم الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ على استاذ الملك عبدالله الثاني في تمام الساعه السابعة مساءً.