رفض 51% من طلبات رخص البناء الواردة لأمانة جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة جدة عن رفضها أكثر من 51.5% من طلبات رخص البناء الواردة لها، منذ بداية العام الجديد – على مدى شهري ” محرم وصفر 1440 ” .

وتلقت الأمانة في محرم الماضي، 2760 طلب رخص بناء، رفضت منها 1688 طلبًا بنسبة 54%، فيما قبلت نسبة 46%، وأصدرت 469 رخصة.

أما بشهر صفر الماضي تلقت الأمانة 3413 طلبًا رفضت منها 1688 طلبا تمثل 49%، فيما قبلت 51%، وأصدرت 639 رخصة.

من الجدير بالذكر أن طلبات الحصول على رخص بناء جديدة تتضمن التسجيل في بوابة بلدي ” للمشاريع السكنية ” ، واختيار المكتب الهندسي، وتوفير الوثائق الرسمية ” صك الملكية – السجل التجاري/‏ الأحوال – كروكي تنظيمي ” .