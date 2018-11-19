محكمة الاستئناف تنتصر لمالك مستشفى وتلزم ” الصحة ” بدفع 28 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

قررت محكمة الاستئناف تأييد حكماً المحكمة الإدارية،بإلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ 28 مليون ريال لصاحب مستشفى خاص، استأجرته الوزارة وخصصته لمستشفى الأمراض المعدية ثم امتنعت عن السداد لمدة 4 سنوات.

وجاء التأييد لصالح المالك بعد 50 شهر من المداولات في ساحات القضاء، فيما بررت الوزارة للمحكمة إمتناعها عن دفع الإيجار بأنها اتفقت مع المالك على إعادة تقدير قيمة الإيجارمن خلال مصحلة أملاك الدولة ، وبالفعل تم تقييمه بـ5.3 مليون ريال، و تطالب المالك باسترجاع الفرق، إلا أن المحكمة الإدارية حسمت القضية لصالح المالك .