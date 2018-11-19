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قوة أمنية عراقية تلقي القبض على إرهابي مطلوب للقضاء

قوة أمنية عراقية تلقي القبض على إرهابي مطلوب للقضاء
بغداد(صدى):

تمكنت قوة أمنية عراقية من القبض ، اليوم ، على إرهابي مطلوب للقضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين .

وأوضح بيان صادر من مديرية الاستخبارات العسكرية أن قوات أمنية تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين نصبت كمينا في سيطرة الأنواء الواقعة في مدخل تكريت الجنوبي , وتمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي.

ويأتي القبض على الإرهابي المذكور الذي وصف بأنه دائم التنقل بقصد التمويه ,بعد ساعات من حادث تفجير سيارة مفخخه في وسط تكريت ليلة أمس , أسفر عن سقوط نحو عشرين شخصًا بين قتيل وجريح .


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