قوة أمنية عراقية تلقي القبض على إرهابي مطلوب للقضاء
تمكنت قوة أمنية عراقية من القبض ، اليوم ، على إرهابي مطلوب للقضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين .
وأوضح بيان صادر من مديرية الاستخبارات العسكرية أن قوات أمنية تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين نصبت كمينا في سيطرة الأنواء الواقعة في مدخل تكريت الجنوبي , وتمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي.
ويأتي القبض على الإرهابي المذكور الذي وصف بأنه دائم التنقل بقصد التمويه ,بعد ساعات من حادث تفجير سيارة مفخخه في وسط تكريت ليلة أمس , أسفر عن سقوط نحو عشرين شخصًا بين قتيل وجريح .
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