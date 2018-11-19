مرور تبوك يوضح الطرق المؤدية لمقر الاحتفال بزيارة خادم الحرمين

محمود البلوي(صدى):

أوضحت ادارة مرور منطقة تبوك بان الطرق المؤديه إلى مدينة الملك خالد الرياضية هي على النحو التالي الطريق الأول :

١- طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الملك فيصل ( دوار السنابل ) ومن ثم العوده والنزول على طريق عمر ابن الخطاب من خلف المستشفى التخصصي وحتى طريق الملك فيصل والدوران من تحت كبرى السنابل ومن خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الأستاذ الرياضي.

الطريق الثاني :

٢- طريق الملك سلمان الدائري من بوابة رقم ٣ مروراً بكبرى ضباء حتى دوار السنابل والدوران إلى الطريق المؤدي خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الأستاذ الرياضي.