أخطاء ترتكبينها خلال استخدام مجفف الشعر.. احذريها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في التجميل ، عدد من النصائح للسيدات والفتيات ، عند استخدام مجفف الشعر ، للحفاظ على صحة شعرهن ، حيث أنه هناك العديد منهن يرتكبن أخطاء عند استعمال المجفف تؤثر بالسلب على صحة الشعر .

وأكد الخبراء ، أنه لا يجوز استعمال مجفف الشعر بعد الاستحمام مباشرة، لأن الشعر يكون مبتلاً بالكامل، ولكن يجب إزالة الرطوبة من الشعر أولاً بنسبة تصل إلى 80% في أحسن الأحوال، وبالتالي يتم حماية الشعر من التعرض للسخونة لفترة طويلة، كما أن عملية التجفيف عندئذ تستغرق فترة أقل، ولإزالة الرطوبة من الشعر يمكن استعمال منشفة يد، ولكن دون فرك الرأس.

علاوة على أنه لا يجوز استعمال الكثير من المنتجات العناية بالشعر عند استعمال مجفف الشعر، ويمكن إعداد الشعر لعملية التجفيف بشكل مثالي من خلال استعمال اسبراي لمعان ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك، كما يجب تقسيم الشعر إلى خصلات والبدء في تجفيف الشعر من الخلف إلى الأمام.

وشدّد الخبراء ، على عدم ضبط مجفف الشعر على درجات حرارة عالية، نظراً لأنها تضر تركيبة الشعر وتجعله جافاً، وبدلاً من ذلك يجب ضبط مجفف الشعر على أقل درجة والعمل لفترة أطول.