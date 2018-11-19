تعيين قطة بوليسية برتبة ” ضابط “

واشنطن(صدى):

قررت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية تشكيل وحدة للقطط البوليسية ، وقامت بتعيين قطة برتبة ضابطة جديدة ، حيث تنحدر من عائلة بوليسية وتبلغ من العمر 8 سنوات .

ووفقاً لموقع ” فوكس 8 ” جاءت الفكرة بعد زيارة فريق من الشرطة لمدرسة ابتدائية، وتساءل تلميذ ذكي : ” لماذا لا يكون هناك قطط بوليسية مثل الكلاب البوليسية ؟ ” ، وهنا قررت الشرطة إعتماد الفكرة ونشرتها عبر حسابها على تويتر .