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تعيين قطة بوليسية برتبة ” ضابط “

تعيين قطة بوليسية برتبة ” ضابط “
واشنطن(صدى):

قررت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية تشكيل وحدة للقطط البوليسية ، وقامت بتعيين قطة برتبة ضابطة جديدة ، حيث تنحدر من عائلة بوليسية وتبلغ من العمر 8 سنوات .

ووفقاً لموقع ” فوكس 8 ” جاءت الفكرة بعد زيارة فريق من الشرطة لمدرسة ابتدائية، وتساءل تلميذ ذكي : ” لماذا لا يكون هناك قطط بوليسية مثل الكلاب البوليسية ؟  ” ، وهنا قررت الشرطة إعتماد الفكرة ونشرتها عبر حسابها على تويتر .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5668 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب الحذر من القط الضابط لانه مايحترم الرتبه

[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههه.

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