تعيين قطة بوليسية برتبة ” ضابط “
قررت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية تشكيل وحدة للقطط البوليسية ، وقامت بتعيين قطة برتبة ضابطة جديدة ، حيث تنحدر من عائلة بوليسية وتبلغ من العمر 8 سنوات .
ووفقاً لموقع ” فوكس 8 ” جاءت الفكرة بعد زيارة فريق من الشرطة لمدرسة ابتدائية، وتساءل تلميذ ذكي : ” لماذا لا يكون هناك قطط بوليسية مثل الكلاب البوليسية ؟ ” ، وهنا قررت الشرطة إعتماد الفكرة ونشرتها عبر حسابها على تويتر .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5668 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب الحذر من القط الضابط لانه مايحترم الرتبه
هزيم[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههه.