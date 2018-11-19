الكرة العربية على موعد مع نهائيات كأس الأمم الأفريقية

ماجد محمد(صدى):

ينتظر عشاق الكرة العربية نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بالكاميرون صيف العام المقبل، بعدما تأهل خمسة من ممثليها، وربما يرتفع العدد إلى ستة حال صعود ليبيا، إلى البطولة، التي ستجرى بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها.

وحجزت منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها في النهائيات من إجمالي 13 منتخباً، بعدما حسموا مشاركتهم في البطولة، بعد إسدال الستار على فعاليات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة للمسابقة.

ومن المتوقع أن يزيد الحضور العربي إلى 6 منتخبات حال تأهل المنتخب الليبي إلى النهائيات، بعدما تأجل حسم تأهله إلى الجولة السادسة التي ستجرى في مارس المقبل.

ويتربع منتخب تونس على الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على نظيره المصري، ليسجل المنتخب الملقب بـ”نسور قرطاج”، الفائز باللقب 2004 ظهوره التاسع عشر في المسابقة.

في المقابل، تأهل المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، وصيف بطل النسخة السابقة، للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي بوصفه المنتخب الأكثر مشاركة في المسابقة.