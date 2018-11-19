بالصور.. سفير المملكة بالأردن يستقبل المنتخب الأول لكرة القدم في العاصمة

سعيد العجل(صدى):

استقبل الامير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية وأعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها اليوم الاثنين ، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى العاصمة الأردنية عمّان ، حيث يلعب المنتخب الوطني السعودي يوم غد الثلاثاء مباراه الودية أمام شقيقة المنتخب الوطني الاردني على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، تمهيدا للمشاركة في كأس آسيا..

هذا ويرأس بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم الفريق الأول نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي ويرافقه أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ،والاجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المنتخب الوطني.