العثور على مفقود متوفى في مزرعة بالقطيف بعد اختفائه منذ 4 شهور

نايف السالم(صدى):

عثر صياد على المفقود سعود فيصل الشهري متوفى في إحدى مزارع القطيف بعد 4 أشهر من التبليغ عن فقده.

وبحسب المعلومات الواردة فإن جثمان المفقود تحلل ما يشير إلى وفاته منذ فترة طويلة، ويأتي ذلك بعد اختفائه في السادس من ذي القعدة للعام في ظروف غامضة.

ووجدت مفاتيحه وإثباتاته بحوزته في مزرعة تبعد قرابة 850 متراً من موقع توقف مركبته، ولا يزال الطب الشرعي يبحث أسباب الوفاة.

وقال أحد أقاربه إنه سيُقام العزاء في منزل أسرته بمحافظة المجاردة الذي سيحدّد حال الانتهاء من إجراءاته النظامية.