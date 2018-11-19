تحديث شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات داخل المدن

عادل الحربي (صدى):

كشفت هيئة النقل العام عن قيامها بتحديث شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات؛ وذلك لأجل رفع الكفاءة التشغيلية والرقابية والارتقاء بالخدمة.

ونصت الوثيقة على توقيع غرامات مالية تتراوح بين 3 و5 آلاف ريال لعدد من المخالفات، ومن أبرز ما جاء في الشروط والإجراءات الجديدة قصر الارتباط مع مقدمي الخدمة على المواطنين.

كذلك وجود عقد مبرم لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل، والحصول على موافقة هيئة النقل العام قبل ممارسة نشاط تقديم خدمة توجيه المركبات.

كما جاءت الاشتراطات تنص على السماح للمواطنين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر، أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.

واستثنت الضوابط سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين المحدد بـ ” 2.75 ” سم لتقديم خدمة توجيه المركبات، في حال توفير سيارة كهربائية أو هجينة؛ دعمًا للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة استهلاك الوقود.