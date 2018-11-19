براءة سعد لمجرد من الاغتصاب ومحاكمته على العنف الجنسى في نفس القضية

مليكة فؤاد(صدى):

كشف أحد أقارب المطرب المغربي سعد لمجرد، عن حصول الأخير على البراءة من تهمة الاغتصاب، والتي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وأشار إلى أنه ستتم محاكمة ” لمجرد ” فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسى عن نفس القضية فى 2019، بالإضافة إلى محاكمته فى القضية الثانية والتي وقعت في سان تروبيه؛ لافتًا إلى أن جلسة الإفراج عنه تأجلت بقرار قضائي إلى غير موعد محدد.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتواجد الفنان المغربي حاليًا في سجن دراجوينا في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى شهر أغسطس الماضي فى سان تروبيه، بعدما رأى أحد العاملين في الفندق الضحية تترك غرفة الفندق في حالة من الرعب.