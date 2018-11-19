” راموس ” في طريق آخر بعد نبوءة ” رونالدو “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة ” دون بالون ” الإسبانية، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، أن ” سيرجيو راموس ” يخطط للرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري ، مرجحة إنضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب في ضمه مقابل مبلغ خيالي .

وقالت الصحيفة أن ” القائد ” راموس يرغب في عرض مغري قد يصل إلى 100 مليون يورو ، في صفقة تعد الأهم لمانشستر يونايتد .

من ناحية أخرى كان البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد السابق، أشار في وقت سابق إلى أن راموس سيكون له دور مختلف مستقبلًا مع نادٍ آخر وهو ما يعد نبؤة خاصة برونالدو .

يشار إلى ان ” راموس ” لعب 583 مباراة مع ريال مدريد، أحرز خلالها 78 هدفًا، كما أنه يملك 161 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا أحرز خلالها 17 هدفً .