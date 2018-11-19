عن ريمونتادا سويسرا.. مدرب بلجيكا: هذه أسوأ مباراة في مسيرتي الدولية

نواف السالم(صدى):

سقط المنتخب البلجيكي الاول لكرة القدم بخسارة فادحة ٥-٢ امام منتخب سويسرا امس الاحد ليفقد فرصته في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الاوروبية.

وعبر المدير الفني لبلجيكا روبيرتو مارتينيز ولاعبيه عن حزنهم لهذه الخسارة واعتبروها مفاجئة ولا اسباب لها.

ونجحت سويسرا في حسم بطاقة نصف النهائي بعد التساوي في رصيد النقاط، من خلال نتيجة المواجهات المباشرة مع بلجيكا.

وقال مارتينيز في تصريحات اعقبت المباراة انهم بداوا المباراة بشكل مثالي لكنه لا يعلم ما الذي حدث فجأة وتغيرت الامور واضاف: ” اعتقد ان تفكيرنا في حسم التأهل والشعور بالرضا مبكرا هو السبب. هذه اسوأ مباراة في مسيرتي الدولية”.

وشهدت المباراة عودة تاريخية مثالية لمنتخب سويسرا فبعد تأخره في اول ١٧ دقيقة بهدفين، انهى الشوط الاول متقدما بثلاثية لهدفين، ثم عزز تقدمه بهدفين اخرين في الشوط الثاني لينهي المباراة بفوز ساحق ٥-٢.