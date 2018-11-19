مدرب إنجلترا يشيد بـ ” هاري كين ” : أفصل هداف بالعالم

ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، اليوم الأحد، بالمهاجم الإنجليزي هاري كين؛ مؤكدًا أنه أفضل هداف في العالم، وذلك بعدما صنع الهدف الأول وأحرز هدف تأهل فريقه للمرحلة النهائية بدوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الكرواتي ليفوز ” كين ” بأفضل لاعب في المباراة.

وصرّح ” ساوثغيت ” قائلًا: ” كين هو أفضل مهاجم بالعالم، فهو المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء وقائد الفريق ونؤمن كثيراً بقدراته، فهو متعطش لقيادة الفريق والذهاب به لأبعد الحدود. ”

وفي السياق نفسه، أوضح مدرب إنجلترا: ” سر نجاح المنتخب، الذي حصل على المركز الرابع بمونديال روسيا 2018، يكمن في التناغم الذي حدث بين اللاعبين من خلال العمل اليومي. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه بعد تسجيل ” كين ” الهدف رقم 20 له مع المنتخب الإنجليزي، والأول له في دوري الأمم الأوروبية، سمح لإنجلترا بالتأهل لنصف نهائي هذه البطولة، التي لا يعتبرها ساوثغيت في أهمية كأس العالم ولكنها تجربة جيدة للعب أمام أفضل الفرق في العالم.