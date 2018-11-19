مريضة تفاجئ طبيب التخدير بورقة في غرفة العمليات.. فكانت هذه الصدمة

القاهرة(صدى):

في واقعة فريدة من نوعها استطاعت مريضة بمرض نادر أن تكشف لطبيبها بالصدفة خيوط قديمة تخصه إمتدت لـ 18 عام دون معرفة سابقة بينهما عن طريق ورقة أعطتها له في غرفة العمليات .

بدأت القصة عندما كانت المريضة تجري جراحة عاجلة للقلب ، وسألها طبيب التخدير إن كانت تعاني من أمراض أخرى مثل الضغط أو السكر أو غيره ، لكنها نفت تماماً ثم فاجأته بورقة قبيل الجراحة بدقائق .

وكانت هذه الورقة رسالة من طبيب أجرى لها ولادة قيصرية وأوصاها أن تعطيها للطبيب التخدير الذي سيجري لها أى جراحة مستقبلية .

وتفاجأ طبيب التخدير الشاب أن الورقة مكتوب فيها بالإنجليزية : ” زميلي العزيز المريضة تعاني من نقص الكولينستريز الكاذب ” ، وهو مرض نادر يعرضها للوفاه إذا لم ينتبه طبيب التخدير ، بينما كانت المفاجأة حينما قرأ التوقيع باسم : ” دكتور لطفي سالم أخصائي التخدير ” ، وهو اسم والده .

وحصدت القصة على آلاف الإعجابات والمشاركات حيث ساقت له الأقدار ورقة موقعة باسم والده الذي كان يعمل في نفس تخصصه حينما كان الطبيب الشاب طفل لم يتعدى الثمانية أعوام .