الإطاحة بتشكيل عصابي من 8 أشخاص تورط في سرقة محلات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لدى شرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها اسفرت بفضل من الله عن الإطاحة بتشكيل عصابي ، مكون من (٨) افراد ، والقبض على جميع عناصره ، (٦) منهم من الجنسية السورية ، و(٢) سعوديين ، وذلك بعد توفر الأدلة على إمتهانهم السرقه من المحلات التجاريه ، في عدة احياء بمدينة الرياض ، بعد اقتحامها ، من خلال فتحات التكييف او بكسر ابوابها ، والاستيلاء على ما فيها من مبالغ نقديه وبطاقات شحن للهواتف المتنقله، وثبت من خلال أقوالهم واجراءات الاستدلال المتخذه بحقهم ارتكابهم (٥٥) خمسة وخمسين جريمة سرقه . وقد جرى ايقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.