من أعماق البحر.. شاهد كيف عبر هذا الطفل عن سعادته بزيارة خادم الحرمين إلى تبوك

محمود البلوي(صدى):

تتواصل احتفالات المواطنين من اهالي منطقة تبوك بالزيارة الملكية الاولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، منذ توليه قيادة المملكة.

وفي اطار الترحيب بالملك اقدم الطفل بتال الاحمري على اضفاء روح المغامرة على تحيته لخادم الحرمين ووثق سعادته بزيارة الملك سلمان، من تحت سطح البحر.

ومن اعماق البحر الاحمر رفع بتال الاحمري صورة للملك مدون عليها عبارة ترحيبية تقول: ” هلا وهلا بك يا هلا، نورت تبوك “. وهي الصورة التي حظيت باعجاب كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لما تعبر عنه من مشاعر طيبة.