أمير الباحة يكشف كواليس لقائه بوزير الصحة ويزف بشرى سارة لأهالي المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قال أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود إن هناك خطة لإعداد دراسة إستراتيجية متكاملة لنهضة وتطوير المنطقة، لافتا إلى الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.

ولفت أمير منطقة الباحة إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيحدث نهضة تنموية متكاملة بالباحة في مجالات السياحة والزراعة والصحة وغيرها، مطمئنا مواطني الباحة بأن هناك الكثير من الاستثمارات القادمة للمنطقة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأوضح أن المنطقة موعودة بتنفيذ عدد من المشاريع الصحية، من بينها مستشفى تخصصي، ومستشفيات متخصصة للنساء والولادة في بعض المحافظات، مبينا أنه زار وزير الصحة في مكتبه أكثر من مرة، وكان على تواصل دائم معه حول عدد من المشاريع المتعثرة، مبيناً أنه تم الاتفاق معه على تسريع العمل في 13 مشروعا صحياً في الباحة.

وتابع أن أحد المستثمرين أبدى رغبته في تنفيذ مشروع مدينة صحية استشفائية مخصصة لتأهيل المرضى بعد العمليات، معبراً عن أمله في أن يرى المشروع النور.‎