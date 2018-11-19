علماء يكشفون عن ” العمر الأجمل ” للمرأة

واشنطن(صدى):

كشف عدد من العلماء بالولايات المتحدة الأمريكية خلال دراسة علمية جديدة ، عن العمر الأجمل الذي تكون به المرأة ، مٌشيرين ، إلى أن المرأة تبدو أكثر جاذبية بعد منتصف العمر في عمر 38 عاماً .

وأكد العلماء ، أن المرأة في هذا العمر تكون أكثر جاذبية بسبب شعورها بالثقة بالعلاقات العاطفية، بالإضافة إلى امتلاكها كل المهارات التي يحتاجها الرجل.

وأشار العلماء إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية أصبحت كل من الممثلتين الأمريكيتين، ميشيل فايفر (59 سنة)، و شارون ستون (58 سنة) أكثر النساء جاذبية، وفق موقع ” newsbel ” .

وأن هذا المنهج يستمر لأكثر من 30 سنة، وذلك بسبب التقييمات للنساء اللواتي قد أكملن نصف عمرهن.

وفي دراسة أخرى كشفت عن العمر الذي تتوقف المرأة عن الإنجاب، حيث اعتبر العلماء أن المرأة تتوقف عن الإنجاب عندما تصل إلى عمر 49 سنة.