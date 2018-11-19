لإثبات قدرتها على تنظيم كأس العالم.. قطر تفتتح أكبر صالة قمار في العالم

طلال الضوي(صدى):

كشفت تقارير نشرتها المعارضة القطرية، أن نظام الدوحة يسعى للاستثمار في القمار و الخمور والمراقص عن طريق افتتاح أكبر صالة قمار في العالم لتكون الخمور في العلن بإباحتها داخل الدولة ، وإتاحة المتعة لرواد قطر من الغرب أثناء إقامة مباريات بكأس العالم 2022.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط ، فقطر تستثمر أموالها في بيع الخمور والقمار داخلها وفي الخارج ، مع السماح للمقيمين في قطر من غير المسلمين شراء الكحول ، كما تعتبر شركة قطر للتوزيع المستورد والتاجر الحصري للكحول في الدولة اذ تبيع مجموعة متنوعة من المشروبات،.

وفي سياق متصل حددت قطر أسعار بيع الخمور بسعر أقل بكثير من أسعار السوق غير الشرعية أو البارات فأرخص أنواع النبيذ في المؤسسة إطلاقاً لا يتعدى 30 دولاراً ، كما ساعد ذلك في تعزيز المحفظة المالية لقطر.