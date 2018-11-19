بالصور.. تعرف على أغرب تصاميم المطاعم في العالم

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يتجه الكثير من أصحاب المطاعم إلى بناءها بتصميم غريب بهدف جذب السياح والمرتادين ، ووفقاً لموقع “ميل أونلاين ترافيل” ، يعد تصميم مطعم “لونغهورن ” بولاية أريزونا ، الأغرب على الإطلاق حيث تم تصميمه على شكل على شكل جمجمة ثور ضخمة ، بينما يشتهر مقهى ” كاوغيرلز إسبريسو “بواشنطن بتصميم ” البقرة ” .

كما تم تصميم مطعم “ماري لو”، بواشنطن على شكل زجاجة حليب صخمة ، فيما يظهر مطعم “ذي باب” بلوس أنجلس على شكل فطيرة هوت دوغ .

أما مطعم “كي إف سي” بجورجيا فمعروف بهيكله الفولاذي الذي يبلغ طوله 56 قدماً ، ويأخذ مطعم دونات هول بكاليفورنيا شكل كعكتي دونات .

وفي الفلبين يأخذ مطعم “أليمانغو “، شكل غريب على هيكل سرطان عملاق ، فيما يأخذ مطعم “ماكدونالدز”، في مونتفورت، شكل ،وجبة ماكدوناد عملاقة .

وتشتهر بوسطن بمطعم “كالم بوكس” الذي صمم على شكل صندوق مفتوح ، وأخيراً يظهر مطعم ماموث أورانج ،بأركنساس على شكل قبعة حمراء .