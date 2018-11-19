بالصور.. تعرف على أغرب تصاميم المطاعم في العالم
يتجه الكثير من أصحاب المطاعم إلى بناءها بتصميم غريب بهدف جذب السياح والمرتادين ، ووفقاً لموقع “ميل أونلاين ترافيل” ، يعد تصميم مطعم “لونغهورن ” بولاية أريزونا ، الأغرب على الإطلاق حيث تم تصميمه على شكل على شكل جمجمة ثور ضخمة ، بينما يشتهر مقهى ” كاوغيرلز إسبريسو “بواشنطن بتصميم ” البقرة ” .
كما تم تصميم مطعم “ماري لو”، بواشنطن على شكل زجاجة حليب صخمة ، فيما يظهر مطعم “ذي باب” بلوس أنجلس على شكل فطيرة هوت دوغ .
أما مطعم “كي إف سي” بجورجيا فمعروف بهيكله الفولاذي الذي يبلغ طوله 56 قدماً ، ويأخذ مطعم دونات هول بكاليفورنيا شكل كعكتي دونات .
وفي الفلبين يأخذ مطعم “أليمانغو “، شكل غريب على هيكل سرطان عملاق ، فيما يأخذ مطعم “ماكدونالدز”، في مونتفورت، شكل ،وجبة ماكدوناد عملاقة .
وتشتهر بوسطن بمطعم “كالم بوكس” الذي صمم على شكل صندوق مفتوح ، وأخيراً يظهر مطعم ماموث أورانج ،بأركنساس على شكل قبعة حمراء .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58676 ] نشر منذ 16 دقيقة
نبي اهل المطاعم عندنا ينافسونهم في التصميم ,,
,, مثلاً ، واحد يعمل مطعم على شكل دلة قهوه ..
.. والثاني يعمل مطعم على شكل صينيه ,,
.. والثالث يصمم المطعم على شكل نباله او على شكل ضب او اي شي من بيئتنا كاالقربه او النجر او المنفاخ ..
,, اي شيء يكون له مدلول من الأشياء المتداوله وان كان البعض قد اندثر ، الآن لاوجود له ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5656 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحمد لله على نعمه التي لاتعد ولا تحصى انعم على كل البشر المسلم وغير المسلم -فله الحمد والمنه-