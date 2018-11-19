محمد عبده يحيي حفل تبوك بـ ” هذي السعودية “

أميرة خالد(صدى):

يحل الفنان محمد عبده ضيفا على حفل منطقة تبوك حيث يقدم أوبريت هذي السعودية من تأليف الدكتور نايف الجهني.

ومن المنتظر أن يشهد حفل تبوك عددا من العروض الفلكلورية المستوحاة من التراث الشعبي ، فضلا عن اللوحات الفنية وغيرها من الفقرات التي ستقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

ويقام حفل تبوك للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يزور المنطقة للمرة الأولى منذ توليه الحكم، حيث سيقوم بافتتاح عددا من المشروعات التنموية التي تخدم أبناء المنطقة.