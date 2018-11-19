النفط يصعد وسط توقعات بخفض معروض أوبك

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 19 نوفمبر 2018 مع توقع التجار أن تضغط السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على منظمة أوبك لخفض الإمدادات قرب نهاية العام، وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتاً، أو 0.7% عن الإغلاق السابق، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتاً أو 1% إلى 57.04 دولار للبرميل.

يذكر أن أوبك تسعى، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، وحلفاء المنظمة لخفض الإمدادات ما بين 1 و1.4 مليون برميل يومياً للتكيف مع تباطؤ نمو الطلب والحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض بالسوق.

ورغم مكاسب اليوم، تظل أسعار النفط أقل نحو 25% عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أوائل اكتوبر تشرين الأول نتيجة زيادة الإمدادات و تباطؤ نمو الطلب.