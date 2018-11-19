الإعلان عن موعد استقدام العمالة الإندونيسية للمملكة

علي القحطاني(صدى):

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية سيكون خلال شهرين أي مطلع 2019، موضحا أن وزارة العمل اتفقت مع السلطات الإندونيسية على غالبية النقاط، ووقعت اتفاقية لاستئناف العمالة المنزلية الإندونيسية في أكتوبر الماضي في العاصمة الإندونيسية “جاكرتا”.

وحول شكاوى مكاتب الاستقدام الوطنية بخصوص الإجراءات الصعبة التي تفرضها السلطات الفلبينية على عمالتها المنزلية، أوضح أن الوزارة اتفقت مع الجانب الفلبيني قبل أسبوع خلال زيارة إلى مانيلا لحل جميع المشكلات.

وأبان أن الوزارة قامت بعرض جميع الإشكاليات والنقاط التي تشتكي منها مكاتب الاستقدام الوطنية والجانب الفلبيني استعدادا لمعالجتها، متابعا أن المملكة تستقدم العمالة المنزلية من أكثر من 20 دولة بخلاف إندونيسيا والفلبين، مثل الهند وسريلانكا وبنغلاديش ونبيال.

ولفت إلى إنشاء مركز مستقل للإشراف على الجمعيات الخيرية للتركيز على تطبيق حوكمة الإدارة، مشيرا إلى الرفع الرفع إلى هيئة الخبراء لاعتماد خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الوزارة بصدد تأسيس 1000 جمعية جديدة خلال عامين على أسس احترافية وتخصصية، مما يرفع العدد إلى 2000 جمعية مقابل 950 جمعية حاليا.