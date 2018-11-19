تخلصي من مشاكل أظافرك بهذه الوصفات الطبيعية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع قدوم فصل الشتاء، تزداد مشكلات الأظافر، خاصة بالنسبة للزوجات، لتعرض أيديهن بشكل مستمر للماء، خلال تحضير الأطعمة وغسل الأواني.

وتقدم خبيرة التجميل والموضة نجلاء شمس، أفضل وأقوى الوصفات الطبيعية للاعتناء بأظافرك، وحمايتها من التقصف أو التشقق، وللحفاظ على جمالها.

الحماية من التشقق

قومي بتدليك أظافرك والجلد المحيط بها بعصير الليمون وزيت الزيتون الصافي مرتين في اليوم لمدة عشرة أيام، مع مراعاة غسل الأيدي بالماء الفاتر بعد مرور ساعتين من التدليك.

ومداومتك على ذلك سيزيد من صلابة أظافرك وكذلك نعومة يداك.

لإزالة إصفرار الأظافر

إن كنتِ تعانين من إصفرار أظافرك، وتودين استعادة لونهم الأبيض يمكنك استخدام الليمون مع اليود.

وقومي بعمل غسول يومي في الصباح والمساء وبصفة منتظمة من هذا المزيج.

هذه الوصفة ستعيد الحيوية والبياض الناصع إلى أظافرك، كما أنها من جهة أخرى تقاوم ضعف وتكسر الأظافر.

اصنعي كريما لترطيب أظافرك

لترطيب أظافرك، يمكنك استخدام هذا الكريم الذي يمكنك صنعه بنفسك.

ضعي نسب متساوية من زيت الزيتون وخل التفاح مع صفار بيضة.

اخفقي المزيج جيدا، وضعيه في الثلاجة، على أن تستخدمينه يوميا على أظافرك.