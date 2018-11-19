” حساب المواطن ” يوضح حقيقة توقف البرنامج بعد دفعة ديسمبر

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن حساب المواطن مازال قائما ولا يوجد مدة معينة للدعم، وذلك رداً على شائعات توقفه قريباً.

وكان البرنامج قد تلقى، عدداً من الاستفسارات بشأن مزاعم أن الدفعة المقبلة والخاصة بشهر ديسمبر هي الأخيرة للمستفيدين من البرنامج.

ورد حساب المواطن على هذه الاستفسارات بقوله : “لا يوجد هناك مدة للدعم فالبرنامج قائم، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق فسيتم صرف الدعم لك بشكل شهري”. وشددت خدمة عملاء البرنامج على أن “ حساب المواطن ” ، ما زال قائماً.

وأوضح حساب المواطن في وقت سابق أنه لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

وكان برنامج حساب المواطن، أودع يوم الأحد الماضي، الدعم المخصص للدورة الثانية عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.