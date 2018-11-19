السلع والخدمات ترفع فائض ميزان الحساب الجاري 99 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي عن احصاءاتها الخاصة بفائض ميزانية الحساب الجاري، وقالت في احدث تقاريرها ان الفائض في ميزان السلع والخدمات ساهم في رفع الفائض الاجمالي في ميزان الحساب الجاري الى ٧١.٢ مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقا لاحصاءات “النقد العربي” بلغ الفائض في ميزان السلع والخدمات خلال الربع الثاني من العام الجاري ٩٩ مليار ريال بينما كان الميزان نفسه قد حقق فائضا في الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٧ بلغ ٤.٢ مليار ريال.

وبلغ مقدار الصادرات السلعية في الربع الثاني من ٢٠١٨ حوالي ٢٨٢ مليار ريال، بزيادة ٨٣ مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٧، فيما ارتفعت اسعار الفائدة على الودائع في البنوك المحلية لتبلغ ٢.٦٪.

وانخفض مؤشر سوق الاسهم الى ٧٩٩٩ نقطة، بنسبة ٣.٨٪ بينما ارتفعت كلا من الموجودات الاجنبية والودائع المصرفية الى ١٨٨٢ مليار ريال، و ١٦٣٦ مليار ريال على الترتيب خلال الفترة نفسها من العام الجاري.