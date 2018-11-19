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” كراني ” : حالة عدم استقرار جوي تسود أجواء الشمال

” كراني ” : حالة عدم استقرار جوي تسود أجواء الشمال
عادل الحربي (صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني؛ أن هناك حالة عدم استقرار جوي تسود صباح اليوم الاثنين، أجواء الشمال وتمتد إلى شمال حائل والوسطى.

وفي السياق نفسه، أوضح ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” بعون الله حالة عدم استقرار صبّحت أجواء الشمال تمتد جنوب شمال حائل وشمال الوسطى، ويستمر نشاطها على الشمالية الشرقية بوجود خلايا رعدية ممطرة.. ”

وأضاف خبير الأرصاد الجوية: ” غائم إلى غائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا رعدية ممطرة.. وأود التنويه بأن هناك ” احتمالية ” لتحرك متسارع للسحب لشمال الخليج العربي. ”


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58676 ] نشر منذ 1 ساعة

ربنا يريد بنا خير ,,

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