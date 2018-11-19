” كراني ” : حالة عدم استقرار جوي تسود أجواء الشمال
كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني؛ أن هناك حالة عدم استقرار جوي تسود صباح اليوم الاثنين، أجواء الشمال وتمتد إلى شمال حائل والوسطى.
وفي السياق نفسه، أوضح ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” بعون الله حالة عدم استقرار صبّحت أجواء الشمال تمتد جنوب شمال حائل وشمال الوسطى، ويستمر نشاطها على الشمالية الشرقية بوجود خلايا رعدية ممطرة.. ”
وأضاف خبير الأرصاد الجوية: ” غائم إلى غائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا رعدية ممطرة.. وأود التنويه بأن هناك ” احتمالية ” لتحرك متسارع للسحب لشمال الخليج العربي. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58676 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يريد بنا خير ,,