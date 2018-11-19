حرمان الطائرات السورية والإيرانية من الوقود بمطار بيروت

بيروت(صدى):

أكد مصدر مطلع أن لبنان التزم من دون إعلان موقف رسمي الامتناع عن تزويد شركات طيران إيرانية وسوريا تخضع للعقوبات الدولية بالوقود في مطار بيروت، حيث أن هذه الشركاتمدرجة ضمن قائمة عقوبات طويلة تلقاها لبنان.

وجاء القرار بناء على تعليمات حكومية وردت إلى المطار بالالتزام بالقائمة وعدم مخالفته.

وأشار المصدر إلى أن القائمة تضم شركات طيران إيرانية مثل الخطوط الجوية الإيرانية ومأهان وغيرهما، إضافة إلى قائمة شركات طيران سورية مثل “شام وينغز” وطائرات الخطوط الجوية العربية السورية، وتشمل القائمة أيضاً شركة طيران من بيلاروسيا هي بيلافيا.

كما ضمت القائمة أيضاً شركات طيران أخرى لا تهبط في لبنان، حيث أن القرار دولي ولا يمكن للبنان تخطيه.