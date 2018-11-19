عرض أفخم سرير سعره يصل لـ 75 ألف جنيه إسترليني

لندن(صدى):

شهد متجر ” كوكس ” لبيع الأثاث بمدينة ” برمنغهام ” عرض أفخم سرير في بريطانيا للبيع مؤخرًا، بسعر خيالي يعادل عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية.

وعن ” السيري ” ، عُرض بسعر 75000 جنيه إسترليني ” 96000 دولار أمريكي ” ، بتصميمه الفخم ومرتبته المصنوعة من أكثر الألياف الطبيعية ندرة في العالم والتي توصف بأنها أغلى من الذهب.

ويدخل في تركيب مرتبة السرير أقمشة الكشمير والحرير وخشب الخيزران، بالإضافة إلى احتوائها من الداخل على 3 طبقات من النوابض.

وعن ذلك، أوضحت الشركة المصنعة لـ ” السرير ” ، بأن مرتبة السرير صممت لتحقيق مظهر فخم وفريد من نوعه، وتم صناعتها يدويًا على يد أشخاص محترفين.

من الجدير بالذكر أن ” السرير : الذي تم تصنيفه على أنه أفخم سرير على مستوى المملكة المتحدة، يخضع للرقابة الدائمة على مدار 24 ساعة أثناء عرضه في صالة البيع.