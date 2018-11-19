منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في تكريت

جدة(صدى):

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء وسط مدينة تكريت شمال العاصمة العراقية بغداد مساء أمس ، الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وقدم معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإجرامي الآثم متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ، وسائلا المولى عز وجل أن يجنب العراق كل مكروه.

وجدد معاليه موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.