جراحة دقيقة لإعادة الحركة لشاب بحفر الباطن

حفر الباطن(صدى):

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لشاب تعرض لحادث مروري مروع أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في العمود الفقري وتهتك في الأعصاب أفقده القدرة على المشي والإحساس بالنصف السفلي للجسم .

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المصاب أجريت له عملية طارئة لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري حيث استغرقت العملية أربع ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد حيث لوحظ التحسن على المريض في حركة الأطراف المشلولة مع التحكم بالإخراج خلال الأسابيع الأولى من العملية.

ويخضع المريض حالياً لبرنامج علاج طبيعي، وتأهيلي مكثف ستمكنه بإذن الله من استعادة الحركة والإحساس والتحكم الإرادي بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .