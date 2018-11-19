ألوان السيارات التي يفضلها العملاء في دول الخليج

أبو ظبي(صدى):

أظهرت دراسة إلكترونية جمعتها المنصة الرائدة في التسويق الرقمي SEMrush، عن الألوان المحببة للسيارات لعملاء دول الخليج العربي عبر البحث على شبكات الإنترنت، حيث كشفت بأن الألوان المفضلة والتي يتم شراء السيارات بها مختلفة تماماً عن الذوق الأصلي للعميل.

حيث أظهرت النتائج تصدر اللون الأحمر قائمة البحث في السعودية والإمارات بنسبة 70%، ثم يأتي من بعده اللون الأسود والأزرق والأصفر والأبيض والفضي، في حين أن مبيعات السوق الفعلي تظهر تفوق اللون الأبيض في قائمة مشتريات السيارات.

ولقد أوضحت دراسة فعلية عن مبيعات السيارات في دول الخليج العربي لعام 2017، بيع مليون سيارة، كانت السعودية على قمتها بمقدار 518 ألف سيارة، ثم الإمارات 270 ألف سيارة، أما من حيث ألوان السيارات المباعة، فكان المركز الأول للون الأبيض لعام 2017 بنسبة 39% من ألوان السيارات المباعة.

وحسب دلالات علم النفس، فإن العملاء يحبون السيارات الحمراء لأنها توحي بالحماسة والسرعة، بينما ترمز السيارات السوداء إلى الغموض والرفاهية، الأزرق يدل على الاتزان، الأصفر يوحي بالروح الإيجابية والسعادة، الأبيض يعكس الطابع الحيوي والعملي، إلى جانب اللون الفضي المميز بروح الابتكار والتكنولوجيا.