” عمل مكة النسوي ” يضبط مخالفات بالمنطقة المركزية وعدد من الأحياء

نايف السالم(صدى):

أجرى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بقسمه النسوي حملات تفتيشية شملت كل من الأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة المركزية والعزيزية والضيافة والستين والمنصور أسفرت عن توجيه إنذارات وضبط مخالفات متعلقة بعدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة داخل المحل وتشغيل غير السعوديين بالمهن المقصورة على السعوديين إلى جانب تشغيل الذكور في المهن المقصورة على السعوديات في المحلات الخاصة بالتأنيث.

وذكرت مديرة مكتب العمل النسوي بمكة منى الخزاعي أن الحملة شملت أيضا المشاغل والنوادي النسائية في عدد من الأحياء مشددة على ضرورة التزام المنشآت بالنظام لتلافي العقوبات والحصول على الامتيازات و مؤكدة حرص الفرع على استمرار الحملات واجراء الجولات التفتيشية للتحقق من تطبيق النظام بالمنطقة.