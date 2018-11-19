الاستيقاظ مبكرا يمنحك فوائد صحية كثيرة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة، عن فوائد كثيرة للاستيقاظ قبل السادسة صباحًا؛ حيث أنها تجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية وسعادة أكثر من الآخرين، بالإضافة إلى استغلال الوقت في إنجاز الأعمال اليومية الضرورية، كما أن الأشخاص، الذين يخلدون للنوم باكرًا ويستيقظون عند الساعة السادسة صباحًا أو قبل يقل لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 25%.

وأوضحت الدراسة أن الاستيقاظ في الصباح الباكر أسهل مما يبدو عليه الأمر: ” يُمكن أن تعيد ضبط ساعة جسمك البيولوجية من أجل التعود على النظام الجديد، إذ سيحب جسمك الأمر، لأنه سيعود مرة أخرى إلى إيقاع بدائي وأكثر طبيعة- يُشبه الحياة كما كانت عليه قبل اختراع المصباح الكهربائي. كما أن الاستيقاظ باكرًا يمكن أن يُساعدك على إنجاز المهام الأساسية من دون تسرع. ”

وأضافت: ” لكن للحصول على أقصى فائدة من الاستيقاظ مبكراً ضع وقتاً خاصاً لممارسة الأنشطة التي تجلب لك السلام الداخلي، وغالباً ما تنقصها من حياتك المزدحمة والسريعة الخطى ” ، لافتةً إلى أن الأشخاص، الذين يستيقظون في وقت متأخر غالبًا ما يعيشون وحيدين ويُدخنون بكثرة، فضلاً على أن نسبة ارتباطهم بشريك تكون أقل.

وأشارت إلى أن الاستيقاظ المبكر يغير المزاج على مدار اليوم، كما أن الذهاب إلى النوم في وقت متأخر يُسبب التعب ويمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق؛ ناصحةً بالاستيقاظ مُبكراً 30 دقيقة على الأقل قبل وقت الاستيقاظ المعتاد مثلا للذهاب إلى العمل أو انجاز الواجبات اليومية، وذلك من أجل القيام بـ” شيء ممتع مثل ممارسة الرياضة، التأمل أو فقط الجلوس بهدوء والاستمتاع بكأس من الشاي في الخارج يحسن المزج طوال اليوم. “