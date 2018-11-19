هل تشرب المياه الفاترة أم الباردة ؟ .. تعرف على الأفضل

واشنطن(صدى):

كثيراً ما يتساءل البعض عن الحراراة اللازمة لشرب كوب صحي من الماء، في ظل إختلاف الآراء حول أفضليتهما ، ووفقاً لمتخصصين فإن الماء الفاتر يعد أفضل لصحة الجسم ، حيث يساعد على تنشيط الهضم ، وحماية الجسم من تصلب المواد الدسمة ، بالإضافة إلى تحفيز حركة الأمعاء، و استرخاء القناة الهضمية والأوعية الدموية .

وأشار الخبراء وفقاً لموقع ” دكتور نيوتريشن ” إلى أن شرب الماء الدافىء في يوم حار لزيادة التعرق، يساعد على تخليص الجسم من السموم وتنقية مجرى الدم ، فيما نصحوا بعدم الإكثار من الماء الدافئ لعدم زيادة نسبة الأحماض في المعدة .

أما الماء البارد فيساعد على إنقاص الوزن لأن الجسم يحرق سعرات حرارية لمعادلة درجة الحرارة ، كما يساعد على تبريد وإنعاش الجسم ، خاصة إذا أضفنا إليه قطرات من الليمون .