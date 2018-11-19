3 آثار جانبية للحمل والولادة.. تعرفي عليها

أميرة خالد(صدى):

تجهل الكثيرات من النساء الآثار الجانبية التي تنعكس عليهن عند الحمل والإنجاب، حيث يعتقد البعض أنه بمجرد خوض تجربة الولادة ينتهى كل شيء من مصاعب وآلام ومشكلات إلا أن هناك العديد من الأمور التي لا يُمكن إغفالها، والتي تظهر على الجسم مباشرة بعد الولادة، وتُسبب العديد من المشكلات التي لا تنتهى سواء نفسية أو بدنية.

يقول الدكتور أحمد مكاوى، استشاري جراحة التجميل والسمنة وزراعة الشعر الطبيعي ، أن لعمليات الولادة العديد من الآثار الجانبية والتي تقتصر على ثلاث نقاط أساسية وهي:

1- ترهل الثدي.

2- ترهل البطن.

3- السيلوليت.

وتابع استشارى جراحة التجميل والسمنة أن لكل أثرا من هذه الأمور العديد من الطُرق التجميلية العلاجية التي يُمكن الاعتماد عليها حاليًا دون أي آلام أو وقت طويل.