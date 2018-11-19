وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضًا لزيارة أمير قطر

روما(صدى):

نظم العشرات من الجاليات العربية في إيطاليا، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضا لزيارة أمير قطر المدلل، تميم بن حمد، المقرر لها هذا الأسبوع.

ورفع المتظاهرون لافتات للتنديد بزيارة تميم، واتهامه بدعم الإرهاب.

ودعى المتظاهرون الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المحادثات لأنه لا يجب السماح بإعطاء شرعية زائفة لما وصفوه بـ ” صديق الإرهابيين ” .

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