وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضًا لزيارة أمير قطر
نظم العشرات من الجاليات العربية في إيطاليا، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضا لزيارة أمير قطر المدلل، تميم بن حمد، المقرر لها هذا الأسبوع.
ورفع المتظاهرون لافتات للتنديد بزيارة تميم، واتهامه بدعم الإرهاب.
ودعى المتظاهرون الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المحادثات لأنه لا يجب السماح بإعطاء شرعية زائفة لما وصفوه بـ ” صديق الإرهابيين ” .
اقرأ أيضًا:
” تنظيم الحمدين ” يسعى لتكوين تحالف خماسي لمواجهة المقاطعة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58673 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن ..
,, خلوا يتيم المجد يعرف قيمته ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21247 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل الطرد ولد موزه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيخ دفيع يعني الطليان ما بيسمعو لكم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5653 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اصلح حال المسلمين في كل مكان