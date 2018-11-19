  • الإثنين 19

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضًا لزيارة أمير قطر

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضًا لزيارة أمير قطر

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضًا لزيارة أمير قطر
روما(صدى):

نظم العشرات من الجاليات العربية في إيطاليا، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضا لزيارة أمير قطر المدلل، تميم بن حمد، المقرر لها هذا الأسبوع.

ورفع المتظاهرون لافتات للتنديد بزيارة تميم، واتهامه بدعم الإرهاب.

ودعى المتظاهرون الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المحادثات لأنه لا يجب السماح بإعطاء شرعية زائفة لما وصفوه بـ ” صديق الإرهابيين ” .

اقرأ أيضًا:

” تنظيم الحمدين ” يسعى لتكوين تحالف خماسي لمواجهة المقاطعة


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58673 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن ..

,, خلوا يتيم المجد يعرف قيمته ,,

[ عدد التعليقات: 21247 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل الطرد ولد موزه

[ عدد التعليقات: 5653 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اصلح حال المسلمين في كل مكان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *