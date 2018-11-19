حرض أصدقاءه على اغتصابها.. سيدة تروي معاناتها وسبب طلبها للطلاق
أقامت زوجة مصرية دعوى قضائية طالبت فيها بالطلاق، بسبب تعنيف زوجها لها، وإدمانه للمواد المخدرة، ومرافقته البلطجية والخارجين عن القانون.
وقالت الزوجة في شكواها ،أن زوجها اعتدى عليها بالضرب، مستخدمًا سلاحا أبيض، مسببًا لها بعض الجروح الغائرة فى أنحاء متفرقة من جسدها.
وتقول الزوجة: ” لم يكفيه أنه تزوجني غصبًا مقابل بعض الديون التى كانت على أهلى لوالده لأعيش فى جحيم برفقته من ضرب وإهانة وصلت لحد سفكه دمائي ” .
وأوضحت أنه ترك عمله ولا يخرج من المنزل إلا للبحث عن المخدرات، وهو ما دفعها لمقاطعته، مضيفة : ” حرض أصدقاؤه لاغتصابى لمعاقبتي على رفض معاشرته وعندما حاولت الهروب، خوفًا على حياتي وطفلى قام بإخراج السلاح الأبيض الذى بحوزته وتعدى على بالضرب ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5656 ] نشر منذ 3 ساعات
يحتاج للقتل ضرره اكبر من نفعه-الله يرفع عنه مافيه ولا يبتلينا-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21247 ] نشر منذ 3 ساعات
صاحب المخدرات لن يتمانع عن فعل اي شي من اجل الحصول على المخدرات
كان زمان[ عدد التعليقات: 3279 ] نشر منذ 3 ساعات
نسأل الله السلامه ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58676 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جميل جمال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
احس السالفه عاديه وما لها هدف وما طلعنا منها بنتيجه.
سبحان الله العظيم[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهمة المهازيل في الحياة هي أطفاء نور الحياة والخير والسعادة والسلام والاستقرار والامان
ياترى هل يطفيء نور الشمس نفخة بعوضة ؟
كنت أظن وخاب ظني[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
جميل جمال
ليس كل مايقال صحيحا ما أتوقع صحة هذا الخبر
أغلب المواضيع كذب وفبركات ونشرات وهمية سامجة مزيفة تنطلي على الاغبياء ومحدودي التفكير