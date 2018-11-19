حرض أصدقاءه على اغتصابها.. سيدة تروي معاناتها وسبب طلبها للطلاق

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية دعوى قضائية طالبت فيها بالطلاق، بسبب تعنيف زوجها لها، وإدمانه للمواد المخدرة، ومرافقته البلطجية والخارجين عن القانون.

وقالت الزوجة في شكواها ،أن زوجها اعتدى عليها بالضرب، مستخدمًا سلاحا أبيض، مسببًا لها بعض الجروح الغائرة فى أنحاء متفرقة من جسدها.

وتقول الزوجة: ” لم يكفيه أنه تزوجني غصبًا مقابل بعض الديون التى كانت على أهلى لوالده لأعيش فى جحيم برفقته من ضرب وإهانة وصلت لحد سفكه دمائي ” .

وأوضحت أنه ترك عمله ولا يخرج من المنزل إلا للبحث عن المخدرات، وهو ما دفعها لمقاطعته، مضيفة : ” حرض أصدقاؤه لاغتصابى لمعاقبتي على رفض معاشرته وعندما حاولت الهروب، خوفًا على حياتي وطفلى قام بإخراج السلاح الأبيض الذى بحوزته وتعدى على بالضرب ” .