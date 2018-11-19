بالفيديو.. الحوثيون يحولون مسجدًا إلى معمل ألغام

فهمي محمد(صدى):

استمرارًا لسياسة القمع، حولت مليشيا الحوثي الإرهابية، مسجدًا كبيرًا في محافظة الحديدة باليمن، إلى معمل لصناعة الألغام والعبوات الناسفة.

ويأتي ذلك في مواصلة المليشيا الإرهابية طريقها في استهداف المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، في مختلف مناطق البلاد.

وأظهر مقطع فيديو استخدام الحوثيين أحد مساجد مناطق الحديدة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة، بأشكال وطرق مختلفة.

وكانت الفرق الهندسية قد عثرت على المعمل البدائي داخل المسجد، أمس الأحد، أثناء عملية المسح لتفكيك شبكات الألغام المزروعة في أحياء الأجزاء المحررة من الحوثيين في مدينة الحديدة.

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