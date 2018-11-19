بالصور.. الفارسات السعوديات يستعرضن مهاراتهن بمهرجان الخيل العربية

طلال الغامدي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، مهارات الفارسات السعوديات خلال مشاراكتهن في مهرجان الخيل العربية، والذي أقيم مؤخرًا في جدة.

وأقيم المهرجان لمدة ثلاثة أيام بدعم من هيئة الترفيه في مزرعة الصواري ،تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية، ومنظمة الإيكاهو الدولية.

وضم المهرجان أنشطة متنوعة شملت مشاركات غنائية وموسيقية، ومعرض تشكيلي، وألعاب، ومسابقات متنوعة للصغار والكبار.