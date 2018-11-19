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بالصور.. الفارسات السعوديات يستعرضن مهاراتهن بمهرجان الخيل العربية

بالصور.. الفارسات السعوديات يستعرضن مهاراتهن بمهرجان الخيل العربية
طلال الغامدي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، مهارات الفارسات السعوديات خلال مشاراكتهن في مهرجان الخيل العربية، والذي أقيم مؤخرًا في جدة.

وأقيم المهرجان لمدة ثلاثة أيام بدعم من هيئة الترفيه في مزرعة الصواري ،تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية، ومنظمة الإيكاهو الدولية.

وضم المهرجان أنشطة متنوعة شملت مشاركات غنائية وموسيقية، ومعرض تشكيلي، وألعاب، ومسابقات متنوعة للصغار والكبار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 47 دقيقة

أصبحنا وأصبح الملك لله..
آخر دراسه عملها د بورعي بمزر
…أثبتت إن كثرة ركوب الست للحوصان يسبب رطرطه مبكره للمهبل…

[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 44 دقيقة

إييش هادا يا ووحيد عمر طرطقلواا
دحينا حقونات جيده بطلن يبعن بليله عالكورنش وصارن يوركبن الحوصان…..؟
حاجه عجيبه كتييير

[ عدد التعليقات: 21238 ] نشر منذ 36 دقيقة

ما شاء الله وتبارك

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